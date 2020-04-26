В Азербайджане завершен прием обращений по единовременным выплатам

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, также продолжается работа по доведению оплачиваемых общественных рабочих мест до 90 тысяч. Посредством центра DOST за последние дни еще 18 тысяч человек были привлечены к оплачиваемым общественным работам. В общей сложности число людей, задействованных на таких работах, достигло 55 тысяч человек.

В Азербайджане наряду с сохранением рабочим мест в условиях пандемии коронавируса, осуществляются важные меры по увеличению занятости и реализуется программа по обеспечению безработных единовременной выплатой (190 манатов). Об этом haqqin.az заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В то же время, по поручению главы государства в три раза было увеличено число людей, которым полагается единовременная выплата. По 190 манатов получат уже 600 тысяч человек.

На сегодняшний день, единовременная выплата назначена 400 тысячам человек, и после рассмотрения обращений, деньги будут выделены еще 200 тысячам людей.

В министерстве заявили, что уже завершен прием обращений на портале e-sosial.az для безработных и людей, которые потеряли работу из-за режима особого карантина. Продолжается процесс обработки поступивших обращений.

В то же время министерство продолжает реализацию мер по социальной поддержке безработных и малоимущих людей.

В частности, им предлагаются свободные вакансии, а также оплачиваемые общественные работы. Людей, которые не могут найти работу, привлекают к курсам профессиональной подготовки.

Кроме того, реализуется программа по обеспечению самозанятости. В этом году как минимум 12 тысяч семей будут привлечены к этой программе и им помогут наладить собственное семейное хозяйство.

Продолжаются меры по выявлению неформально работающих людей и их регистрации. В возникшей ситуации, попавшие в сложное финансовое положение семьи могут воспользоваться масштабными акциями социальной поддержки. Только в апреле Минтруда и соцзащиты населения вместе с партнерами раздали 28 тысяч продуктовых наборов для малоимущих семей. Планируется выделение еще 30 тысяч продуктовых наборов.

Осуществляются работы по обеспечению адресной государственной социальной поддержкой 340 тысяч членов семьи 82 тысяч семей.