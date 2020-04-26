Межбанк предлагает видеотренинги для предпринимателей

Видеотренинги учитывают бизнес-реалии, созданные на фоне глобальной ситуации с COVID-19. Темы видеотренингов охватывают вопросы, на которые следует обратить особое внимание предпринимателям, чтобы построить более эффективный и действенный бизнес, найти новые возможности во время и после COVID-19.

«Клуб предпринимателей» Международного банка Азербайджана запускает проект видеотренингов, направленный на предпринимателей. Посмотрев серию видеоуроков, предоставленных клубом, предприниматели смогут получить информацию и знания, полезные в их повседневной деятельности.

С помощью этих видеотренингов предприниматели получат актуальную информацию о стратегиях для поддержания и развития устойчивости бизнеса в период кризиса, автоматизации бизнес-процессов, эффективной организации продаж, построении логистической цепочки, найдут ответы на юридические вопросы по страхованию, договорным обязательствам и т. д.

Удаленные встречи, организованные в период карантина, в том числе онлайн-встречи между предпринимателями, партнерами и клиентами сделали навыки публичных выступлений и презентаций особенно актуальными для деловых людей. Эта тема не осталась без внимания, и первое видео серии посвящено именно навыкам публичных выступлений для предпринимателей.

Рашад Байрамов, один из профессиональных тренеров по публичным выступлениям и корпоративному общению, в своем видеотренинге рассказал предпринимателям, как говорить успешно, дал рекомендации по эффективному онлайн-общению, а также затронул такие темы, как убеждение собеседника, управление временем во время презентаций и т.д. Вы можете посмотреть анонс видео тренингов здесь.

Следует отметить, что целью МБА в создании «Клуба предпринимателей» является оказание всесторонней поддержки развитию малого и среднего предпринимательства, укрепление позиций корпоративных клиентов банка в экономике страны.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.