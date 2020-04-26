На теплоходе "Армения" людей погибло больше, чем на "Титанике"

"В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции район тщательно исследовали гидролокатором. В результате специалисты Министерства обороны России обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения", - цитирует Интерфакс сообщение.

В Черном море найден теплоход "Армения", который был затоплен немецкой авиацией в 1941 году. Об этом сообщает Русское географическое общество.

Гибель теплохода считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. Точное количество людей на теплоходе неизвестно. По предположительным данным, на борту санитарного судна, потопленного немецкой авиацией в ноябре 1941 года, находилось от шести до десяти тысяч человек. Это кораблекрушение унесло в пять раз больше жизней, чем гибель британского трансатлантического лайнера "Титаник", затонувшего в водах Северной Атлантики после столкновения с айсбергом. Тогда, в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, погибло полторы тысячи человек.

7 ноября 1941 года теплоход разбомбила немецкая авиация. По некоторым данным, на борту "Армении" находились зенитные пушки, что могло лишить судно статуса морского госпиталя и сделать его военной целью для немецкого командования.

По полученным данным, характер повреждений свидетельствует, что корабль был потоплен не торпедами, как предполагалось ранее, а вследствие атак немецкой авиации.