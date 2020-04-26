Ким Чен Ын подал признаки жизни

Отмечается, что личное послание лидера КНДР было направлено в понедельник по случаю национального праздника ЮАР.

"Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими государствами будут непрерывно расширяться и развиваться", - приводит ТАСС слова Ким Чен Ына.

Он в поздравительной телеграмме пожелал народу ЮАР "еще больших успехов в работе для стимулирования национальной сплоченности и достижения социально-экономического развития страны".

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.