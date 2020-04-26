Ким Чен Ын подал признаки жизни
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамафосе. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что личное послание лидера КНДР было направлено в понедельник по случаю национального праздника ЮАР.
"Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими государствами будут непрерывно расширяться и развиваться", - приводит ТАСС слова Ким Чен Ына.
Он в поздравительной телеграмме пожелал народу ЮАР "еще больших успехов в работе для стимулирования национальной сплоченности и достижения социально-экономического развития страны".
Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. Отсутствие в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются информированными источниками в Пхеньяне.