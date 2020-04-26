Путин предложил чиновникам испытать качество дорог на себе

Президент России Владимир Путин посоветовал главам российских регионов проехать "по колдобинам", чтобы понять ситуацию с дорогами. Об этом он сказал во время совещания.

Президент РФ потребовал, чтобы ремонт дорог в регионах, пострадавших от паводков, происходил в ускоренном режиме. В этой связи он обратил внимание на жалобы губернаторов о проблемах с получением средств из федерального бюджета на эти цели. "Решение принято, согласовано, а результата нет. И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, все завязло в каких-то процедурах", - указал российский президент.

"Дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, и люди вынуждены ездить по колдобинам... Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", - цитирует ТАСС российского лидера.