На фоне низких цен Китай резко закупился российской нефтью

На фоне падения цен на нефть из-за снижения спроса и переполнения мировых хранилищ Китай в марте 2020 года резко закупился российским черным золотом, передает Reuters.

Главным поставщиком нефти в КНР традиционно является Саудовская Аравия. Россия занимает второе место по поставкам на китайский рынок. Однако в марте импорт из России вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Объемы закупок саудовской нефти снизились на 1,6 процента, составив 1,7 миллиона баррелей. В общей сложности закупки сырья со стороны КНР в марте выросли на 4,5 процента, до 9,68 миллиона баррелей в сутки.

Китай нарастил импорт из-за стремления нефтеперерабатывающих заводов запастись резко подешевевшей нефтью. В марте стоимость российского сырья опускалась до 13 долларов, минимума с 1999 года. Цена на эталонное сырье Brent и американскую WTI падала до минимумов с 2002 года.