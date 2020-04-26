Рамзан Кадыров смягчает карантин в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены. Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте», пишет «Лента.ру».

По словам Кадырова, ограничительные меры оправдывают себя — в частности, «понизилась агрессивность вируса». Глава Чечни добавил, что 62 процента зараженных переносят заболевание бессимптомно, «это не может не радовать».

С 13 апреля жителям Чечни запретили выходить из дома или совершать поездки по воскресеньям. Кроме того, в республике ввели пропускной режим для совершения поездок в магазины или аптеки, либо для других «неотложных дел». Как уточнил руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе Магомед Даудов, на каждую семью будет выдаваться по одному пропуску, на нем будет указано время и дни недели для выхода из дома в пределах района.

17 апреля Кадыров объявил строгий карантин на территории Чечни на время выходных. Согласно его поручению, по субботам и воскресеньями на улице разрешили находиться только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также тем, у кого есть спецпропуска. Глава Чечни подчеркнул, что ограничения касаются в том числе и чиновников, в противном случае их уволят.

По данным на 27 апреля, в Чечне зарегистрировано 429 случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 выздоровели. В России за весь период эпидемии зафиксировано 87 147 случаев инфицирования, 794 человека скончались, 7346 пациентов вылечились.