Депутат Бадамов о роли БТА в борьбе с вирусом

Строгое соблюдение требований карантина позволило держать под контролем ситуацию с распространением коронавируса в Азербайджане, благодаря чему, мы сегодня наблюдаем положительную динамику, когда число выздоравливающих превышает число новых заболевших. Об этом в интервью местным СМИ заявил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

При этом депутат особо отметил меры, которые были предприняты на общественном транспорте в Баку.

«Ярким примером этого являются меры, предпринятые Бакинским транспортным агентством. Внедрение в автобусах правил социальной дистанции, лимитированный прием пассажиров, регулярная дезинфекция автобусов и др. говорит о том, как строго соблюдаются карантинные меры. О том, как эффективно и быстро Бакинское транспортное агентство реагировало на ситуацию, свидетельствует и оперативная организация экспресс-маршрутов в связи с временным закрытием бакинского метрополитена», - сказал депутат.

Азер Бадамов добавил, что сегодня весь мир стал свидетелем того, как в развитых странах с сильными экономиками ситуация с распространением коронавируса фактическим вышла из под контроля.

«Однако в нашей стране этого не произошло. Своевременно принятые меры и строгое их соблюдение со стороны госструктур обусловили достижение высокого результата в борьбе с распространением коронавируса в Азербайджане. Во время карантина многие госструктуры, включая и Бакинское транспортное агентство, показали, что успешно справляются с этим вызовом», - сказал он.