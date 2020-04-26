В России рецидивистка убила и расчленила подругу

В Скопино Рязанской области 35-летнюю не раз судимую женщину подозревают в жестоком убийстве, передает Росбалт.

Как сообщили в СК РФ, утром 25 апреля прохожие нашли на улице и на берегу реки Верда части тела человека. Погибшей оказалась 58-летняя женщина, которую искали с 13 апреля. Подозреваемой оказалась ранее неоднократно судимая 35-летняя знакомая погибшей.

По версии СК РФ, вечером 12 апреля женщины выпивали в компании сожителя подозреваемой в его квартире. Женщины поссорились на почве ревности, и подозреваемая зарезала 58-летнюю подругу. Убийца расчленила тело погибшей и вынесла части тела в пакетах в мусорный контейнер у дома и на берег реки. Женщина замыла следы крови в комнате и на следующий день сообщила в полицию о пропаже убитой женщины.

Сначала подозреваемая отрицала вину, но следователям удалось обнаружить следы преступления, позволившие установить причастность подозреваемой к совершению убийства. Женщина арестована.