Российский эпидемиолог о поражении внутренних органов из-за коронавируса

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния. Об этом заявил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Это не грипп, это не очередной риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали. Клиническая практика это подтвердила, и выяснилось, что вирус поражает не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но и кишечник», — сказал Семенов.

Также, по его словам, у пациентов с коронавирусом наблюдается расстройство функционирования почек, миокардит (поражение сердечной мышцы) и поражение печени. Семенов подчеркнул, что «этот вирус оказался не такой простой».