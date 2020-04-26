В совместной информации СГБ и Генпрокуратуры говорится, что в ходе проведенных мероприятий, появились обоснованные подозрения на то, что Магеррам Ахмедов за определенную плату незаконно предоставлял физическим и юридическим лицам в районе разрешения на работу (вопреки решению Кабмина о борьбе с распространением коронавируса – ред.), а также присваивал продуктовые наборы, выделенные государством для малоимущих семей.

Служба государственной безопасности совместно с Генпрокуратурой провели операцию, в ходе которой был задержан представитель главы Исмаиллинского района по городу Исмаиллы Магеррам Ахмедов.

Во время осмотра места работы Магеррама Ахмедова и его дома в селе Миджан были обнаружены банковские карты на имя разных людей. Было установлено, что Магеррам Ахмедов формально трудоустроил своих родственников и получил банковские карты, благодаря чему в 2016-2020 гг. незаконно обналичил с них 12 400 манатов.

Кроме этого, обнаружены наличные деньги, незаконные справки о работе на имя различных людей, продуктовые наборы, выделенные для малоимущих семей и другие важные документы.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана, а Магеррам Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по всестороннему изучению выявленных фактов, а также установлению всех виновных лиц.

СГБ и Генпрокуратура призывают граждан, которые пострадали от незаконных действий, сообщить об этом на горячую линию «161».