Исторический рост безработицы во Франции

"В марте число лиц, ищущих работу, зарегистрированных в категории А, то есть тех, кто вообще не работал в течение месяца, возросло на 246 100 в марте 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.

Исторический рост числа безработных на более чем 246 тысяч человек был зарегистрирован во Франции в марте, сообщается в пресс-релизе Министерства труда страны, передает РИА Новости.

При этом число лиц, ищущих работу, в категориях A, B и C, то есть включая тех, кто одновременно работает, увеличилось на 177 500 человек.

Как отмечает министерство, такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что введение режима самоизоляции привело к непродлению временных контрактов и сокращению краткосрочных контрактов.

По информации Минтруда, подобный исторический рост числа безработных объясняется тем, что люди, которые были безработными в феврале, все еще остаются ими в марте. Каждый месяц около 550 тысяч человек регистрируются в центре занятости и столько же его покидают. Однако из-за кризиса в области здравоохранения и режима самоизоляции отмечается резкое сокращения числа лиц, покинувших центр занятости в этом месяце (минус 29%, что составляет почти 170 тысяч человек).

Таким образом, безработица растет, потому что компании в нынешних условиях больше не нанимают сотрудников, а не потому, что они массово сокращают кадры.

Как передает радиостанция France Info, это означает, что самый большой рост числа безработных с 1996 года был зарегистрирован в марте во Франции – на 7,1% в категории А. Таким образом, количество соискателей в этой категории достигло 3 732 500 без учета данных с французской Майотты.