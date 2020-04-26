Правительство Южной Кореи: «Ким Чен Ын жив»

Министр объединения Ким Ен-чул заявил, что у Южной Кореи «достаточно информации, чтобы с уверенностью сказать, что в Северной Корее не происходит никаких необычных событий, которые могли бы поддержать предположения о здоровье Кима». Он не стал раскрывать, какие именно разведданные привели к такому выводу, но подчеркнул, что они были сделаны после тщательного анализа.

Слухи о том, что Кич Чен Ын не здоров, находится в вегетативном состоянии и даже умер после перенесенной на сердце операции, появились после того, как он пропустил 15 апреля празднование 108-летия своего деда, основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Пхеньян никак не комментирует эти утверждения. Северокорейские СМИ сообщают, что лидер страны «работает с документами», получает и направляет послания международным лидерам.