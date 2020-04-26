Российский епископ и три священника умерли от коронавируса

Четверо представителей духовенства Русской православной церкви, по последним данным, скончались в результате заражения коронавирусом, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"Несмотря на предпринятые меры, ряд священнослужителей был инфицирован, а некоторые стали жертвами инфекции. Болезнь унесла жизни епископа Железногорского и Льговского Вениамина, протоиерея Владимира Вериги, клириков Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протоиерея Александра Агейкина и протодиакона Евгения Трофимова", - говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.