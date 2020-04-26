Выход iPhone 12 сорван

Задержка связана с нарушениями в цепочке поставок компонентов iPhone в Азии и ослаблением глобального спроса на смартфоны из-за пандемии коронавируса. Источники считают, что запланированная на сентябрь презентация линейки iPhone 12 будет сорвана. Руководство Apple рассматривает возможность анонса флагманских девайсов с задержкой в месяц.

Выход новых смартфонов Apple задержится. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание The Wall Street Journal.

Apple также пересмотрит свои планы на количество произведенных смартфонов в 2021 году. Инсайдеры сообщили, что из-за увеличения количества заказов на сборку девайсов от других производителей американская компания может произвести на 20 процентов меньше iPhone, чем планировалось ранее. Снижение темпов производства предварительно намечено на срок с июля по декабрь 2021 года.

The Wall Street Journal полагает, что осенью Apple представит четыре смартфона. Топовые версии устройств, кроме поддержки 5G и новейшего чипа A14, получат сенсор LiDAR, которым ранее была укомплектована основная камера планшета iPad Pro.

В конце марта источники рассказали, что Apple отложит выпуск смартфонов нового поколения. Из-за последствий пандемии коронавируса релиз линейки iPhone 12 может быть подвинут на позднюю осень или начало 2021 года. Издание Nikkei сообщило, что топ-менеджеры американской компании должны принять решение не позднее мая.