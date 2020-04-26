МВФ: Жители 170 стран почувствуют на себе последствия пандемии

Финансовые последствия пандемии коронавируса почувствуют на себе жители 170 стран и территорий. Нынешний мировой экономический кризис приведет к сокращению доходов населения, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы в действительности прогнозируем, что в 2020 году в 170 странах будут наблюдаться отрицательные темпы роста дохода на душу населения», — заявила она, напомнив, что еще три месяца назад обсуждались положительные темпы в 160 государствах.

«Это по-настоящему глобальный кризис», — резюмировала Георгиева, ее цитирует ТАСС.

Ранее в МВФ заявляли, что в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.