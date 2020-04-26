Коронавирус выявил новую реальность в мировой экономике

Эпидемия коронавируса выявила новую реальность в мировой экономике. В сложившейся ситуации от экономического роста готовы частично отказаться для спасения жизней людей. Такое мнение высказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Его слова приводит РБК.

«Впервые мир остановил свою экономику, пошел на потерю 5-7 процентов ВВП», — сказал он.

По словам Кузьминова, российская экономика реагирует на кризис более болезненно, чем мировая. «У нас очень открытая экономика. Наша экономика более открыта, более полагающаяся на экспорт, чем в США», — отметил он.