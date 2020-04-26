В Петербурге пациент с коронавирусом сбежал из больницы
В Петербурге сотрудники полиции ищут сбежавшего из находящегося в режиме обсервации НИИ имени Вредена пациента с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Ведутся поиски сбежавшего из НИИ имени Вредена пациента, который заразился коронавирусом", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
По данным местных СМИ, сбежавший – 29-летний мужчина, приехавший из Дагестана на операцию. С заявлением о его пропаже из 17 отделения травмотологии в полицию обратились врачи НИИ 25 апреля.