УЕФА выделил Азербайджану более 4 миллионов евро
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 236,5 миллиона евро 55 национальным ассоциациям для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.
В УЕФА входят 55 стран, в том числе и Азербайджан. Футбольный сезон в большинстве лиг прерван из-за ситуации с коронавирусом.
Деньги, обычно выделяемые УЕФА ассоциациям на покрытие текущих расходов и конкретные целевые программы, теперь могут быть потрачены в зависимости от приоритетов ассоциаций в нынешней ситуации.
"Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентным вызовом из-за кризиса, вызванного коронавирусом. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать на ситуацию в соответствии с их конкретными обстоятельствами. Как результат, мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, выплаченные за оставшуюся часть этого сезона и следующего, как и часть инвестиционного финансирования, могут быть использованы нашими членами по мере необходимости для восстановления футбольного сообщества", - заявил глава УЕФА Александр Чеферин.
Ранее ФИФА выделила национальным ассоциациям по 500 тысяч долларов.