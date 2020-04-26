УЕФА выделил Азербайджану более 4 миллионов евро

В УЕФА входят 55 стран, в том числе и Азербайджан. Футбольный сезон в большинстве лиг прерван из-за ситуации с коронавирусом.

Деньги, обычно выделяемые УЕФА ассоциациям на покрытие текущих расходов и конкретные целевые программы, теперь могут быть потрачены в зависимости от приоритетов ассоциаций в нынешней ситуации.

"Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентным вызовом из-за кризиса, вызванного коронавирусом. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать на ситуацию в соответствии с их конкретными обстоятельствами. Как результат, мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, выплаченные за оставшуюся часть этого сезона и следующего, как и часть инвестиционного финансирования, могут быть использованы нашими членами по мере необходимости для восстановления футбольного сообщества", - заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

Ранее ФИФА выделила национальным ассоциациям по 500 тысяч долларов.