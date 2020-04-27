Как уже сообщалось, Служба государственной безопасности совместно с Генпрокуратурой провели операцию, в ходе которой был задержан представитель главы Исмаиллинского района по городу Исмаиллы Магеррам Ахмедов.

Отмечалось, что Магеррам Ахмедов за определенную плату незаконно предоставлял физическим и юридическим лицам в районе разрешения на работу (вопреки решению Кабмина о борьбе с распространением коронавируса – ред.), а также присваивал продуктовые наборы, выделенные государством для малоимущих семей.

Отдел по связям с общественностью СГБ Азербайджана опубликовал кадры задержания чиновника.