В мире уже три миллиона зараженных коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 3 миллиона, вылечились более 878 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Согласно последним данным на настоящее время, число зараженных в мире составляет 3 002 303, жертвами коронавирусной инфекции стал 208 131 человек. Число выздоровевших составляет 878 813.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.