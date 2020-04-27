Первые результаты лечения коронавируса антителами

Московские врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По ее словам, медики зафиксировали улучшение состояние пациентов, которым переливали кровь, содержащую антитела к вирусу. У таких граждан заболевание протекает в более легкой форме, а побочных эффектов не выявлено.

Ракова напомнила, что лечение плазмой применяется только больным в критическом состоянии. «Плазмы нам будет не хватать, поэтому мы будем надеяться, что у нас с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что у каждого пятого доктора, работающего с COVID-положительными пациентами, выявлены антитела. Средний показатель составил 21 процент от всех участников анализа. Отмечалось, что в дальнейшем система выявления антител позволит получать препараты иммуноглобулина или плазмы.