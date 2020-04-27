Биологи открыли "зомбирующий" пчел вирус

Американские биологи обнаружили, что вирус IAPV, поражающий пчел, умеет менять их поведение таким образом, что их рабочие особи начинают вылетать из своего улья и пытаться тайно проникнуть в соседние колонии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба университета штата Иллинойс со ссылкой на статью в журнале PNAS.

"Самый интересный результат наших наблюдений заключается в том, что заражение вирусом IAPV повышает вероятность того, что переносящие его особи будут приняты в чужие колонии пчел. Каким-то образом они обходят внимание стражей улья, чего пчелы обычно никогда не демонстрируют", - заявил Адам Долезал (Adam Dolezal), профессор университета штата Иллинойс в Шампани (США), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

За последние 20 лет биологи открыли множество примеров того, как паразиты научились манипулировать поведением своих хозяев и даже напрямую управлять их действиями. Самым интересным и продвинутым примером подобных "кукловодов" считаются грибки из рода Ophiocordyceps, превращающие тропических муравьев в "зомби".

Этот паразит полностью захватывает контроль над нервной системой насекомых, заставляя их прикрепляться к веткам и листьям деревьев, которые расположены непосредственно над муравейниками. Дальнейшие наблюдения показали, что Ophiocordyceps имеет разные программы действий, включающиеся после заражения разных видов муравьев и проверки их мозга на совместимость перед "зомбификацией".