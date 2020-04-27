В Италии заработали заводы

Стратегические предприятия заработали в Италии с 27 апреля. Об открытии заводов объявил глава правительства Италии Джузеппе Конте, сообщает AFP.

В пригороде Турина открылся автомобильный завод Fiat Chrysler. На предприятии введены строгие меры безопасности: сотрудники работают в масках, перчатках и защитных очках.

Планируется также, что с 4 мая возобновит работу весь строительный сектор и сектор легкой промышленности, а также оптовики.

Напомним, в Италии почти 27 тыс. человек умерли от последствий коронавирусной инфекции.

На данный момент в мире число зараженных этой инфекцией превысило 3 млн, умерли более 209 тыс.