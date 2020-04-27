На днях средства массовой информации, в частности haqqin.az , осветили первый доклад нового омбудсмена Сабины Алиевой в Милли Меджлисе. Напомним, что в своем выступлении С.Алиева подчеркнула недостатки в судебной системе, исполнении судебных решений по части возмещения алиментов. Омбудсмен также выразила необходимость принятия серьезных мер в этом направлении.

«Как известно, в каждом демократическом государстве независимая и эффективная судебная власть имеет важное значение. Мудрое изречение гласит «отправление правосудия является твердым столпом государства». Поэтому совершенствование судебной власти актуально для всех стран, не исключая и признанные демократии. Практика Европейского суда по правам человека свидетельствует о многочисленных недостатках в этих национальных судебных системах.

Азербайджан - как молодое независимое государство, следуя провозглашенному общенациональным лидером Гейдаром Алиевым курсу на построение демократического правового государства, начал коренные реформы в судебно-правовой системе.

После избрания Ильхама Алиева на пост президента судебная реформа была определена одним из приоритетных направлений государственной политики. За прошедший период в стране осуществлены существенные преобразования, направленные, прежде всего, на укрепление независимости, повышение эффективности и прозрачности судебной деятельности, улучшение судебной инфраструктуры для облегчения доступа граждан к правосудию, применение современных технологий.

Осуществленные в стране меры высоко оцениваются авторитетными международными структурами, и тот или иной опыт Азербайджана рекомендован к распространению в других странах.

Увеличение гражданско-правовых отношений и рост доверия к суду привели к значительному повышению числа рассматриваемых в судах дел гражданского характера.

Как результат возросла нагрузка на судей, что, безусловно, повлияло на качество и сроки рассмотрения дел. Для разгрузки судов только за недавнее время была применена упрощенная процедура рассмотрения дел по небольшим искам, экономические дела стали рассматриваться только в электронном порядке - посредством информационной системы «Электронный суд», бесспорные дела по денежным и имущественным требованиям стали легко разрешаться во внесудебном порядке, на основании электронной исполнительной надписи нотариуса.

С помощью новой информационной системы “Электронный суд”, на сегодняшний день охватывающей 2/3 всех судов страны, граждане, не приходя в суд, могут в электронной форме обращаться в судебные органы, посредством личного электронного кабинета оперативно получать информацию о судебных процессах, о принимаемых решениях, об их исполнении, знакомиться с аудио- и видеозаписями судебных процессов и т.д.

А сейчас хотели бы впервые поделиться с читателями самым последним нововведением по применению современных информационных технологий в судебной деятельности. В условиях особого карантинного режима на днях путем видеоконференции с соблюдением всех процессуальных норм были проведены судебные процессы по гражданским делам. С одной стороны, обеспечена безопасность граждан в карантинный период, с другой - облегчен их доступ к правосудию.

В рамках исполнения Указа президента страны от 3 апреля 2019 года, ставшего дорожной картой по углублению судебных реформ, созданы новые коммерческие и административные суды, куда назначены самые компетентные судьи. Как известно, отбор кандидатов в судьи в Азербайджане отличается особой прозрачностью, что признано европейским сообществом. В связи с учреждением Указом 200 новых штатов судей, эта процедура была еще более усовершенствована для оперативности заполнений новых вакансий и стала носить непрерывный характер.

Несомненно, эти и другие меры будут способствовать уменьшению судебной нагрузки, повышению качества рассматриваемых дел и устранению фактов волокиты.

Беспристрастная статистика – это самый красноречивый показатель. Только за 2019 год в производство судов первой инстанции поступило более 220 000 дел гражданского характера и около 90% исков были удовлетворены, что говорит о числе восстановленных прав граждан. Тот факт, что 92% окончательных решений по этим делам остались стабильными, то есть не были отменены или изменены вышестоящими судебными инстанциями, свидетельствует о росте качества отправления правосудия.

В целях повышения чувства ответственности судей за нарушения закона, волокиту и другие недостатки в 2019 году Судебно-правовым Советом 48 судей были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе прекращены полномочия двух судей, семеро освобождены от должности, применяется тщательная оценка деятельности судей, полномочия 18 из них не были продлены.

Что касается исполнения судебных решений, следует заметить, что за последние годы отмечается резкий рост исполнительных дел, и в 2019 году было более 860 000 исполнительных документов. В связи с этим осуществлен комплекс законодательных, институциональных и практических мер по повышению эффективности исполнения судебных решений.

В прошлом году удалось исполнить более 485 000 дел, или почти 65%, и истцам возмещены 1 миллиард 740 миллионов манатов.

Особое внимание уделяется исполнению дел, связанных с выплатой алиментов, которых в истекшем году было 92 000. По этим делам выплачено более 143,5 миллиона манатов. Однако, несмотря на принятые меры, по 9%-м этой категории дел обеспечить исполнение пока не удалось. Основные причины кроятся в нахождении должника за пределами страны, отбывании наказания, невозможности работать по причине инвалидности или серьезного заболевания, а что особенно аморально – в умышленном уклонении от исполнения своего родительского долга.

Касательно таких лиц применяется вся сила закона. Так, 5817 лиц, местонахождение которых неизвестно, были объявлены в розыск, в отношении 2700 неплательщиков алиментов были приняты меры административного воздействия, а в отношении 330 лиц были возбуждены уголовные дела. Следует отметить, что одним из эффективных методов воздействия на должников является ограничение выезда за границу. Более 50% таких ограничений применены именно к неплательщикам алиментов.

Безусловно, как и в любой работе, здесь тоже допускаются недостатки. Поэтому с нерадивых сотрудников осуществляется строгий спрос. В прошлом году различные меры воздействия были применены в отношении 80 работников Службы исполнения, в том числе 7 из них были сняты с должности или уволены из органов юстиции.

Наряду со всем этим Минюстом принимаются дополнительные меры к обеспечению прав детей, которые остаются без попечения нерадивых отцов.

Так, хотели бы поделиться одним новшеством в этой сфере, введенном Минюстом. В целях облегчения и ускорения оплаты алиментов, особенно в условиях режима особого карантина, информационная система Минюста «Электронное исполнение» была интегрирована с системой «Asan pay», и появилась возможность удобной оплаты посредством интернет-страницы asanpay.az».