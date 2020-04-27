Китай потратил 5% ВВП на поддержку экономики

Китай вложил примерно 5% своего внутреннего валового продукта (ВВП) в меры экстренной поддержки экономики в связи с глобальным кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 27 апреля, в ходе семинара в Атлантическом совете Вашингтона заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишут «Известия».

По ее словам, Пекин действует «достаточно значительно», вкладывая средства в различные меры поддержки. По имеющейся у фонда информации, Китай будет действовать в подобном ключе и дальше.

«Я ожидаю, что Китаем будет сделано больше», — сказала Георгиева. Меры китайских властей по поддержанию экономики хорошо выверены, часть из них носит временный характер, добавила финансист. Она высоко оценила действия китайского руководства.