Кризис, вызванный пандемией коронавируса, может повлечь сокращение 195 миллионов рабочих мест только во втором квартале этого года, говорится в докладе ООН, передает РИА Новости.

Как отмечается в документе, кризис, вызванный коронавирусом, погружает мировую экономику в рецессию с историческим уровнем безработицы.

"Только во втором квартале 2020 года кризис может привести к сокращению 195 миллионов работников в пересчете на полную ставку", - сказано в докладе.

Таким образом, по словам авторов, эта пандемия также является кризисом в сфере занятости и уровня жизни.

В документе говорится, что малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, наемные работники, беженцы и рабочие-мигранты пострадали сильнее всего. Кризис оказал влияние на рабочие места в сфере услуг, в том числе в сфере культуры и туризма, отмечают авторы.