Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к своей армии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что власть в Ливии переходит к армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе», — заявил Хафтар в ходе обращения к гражданам.

Он также добавил, что жители Ливии выбрали главное командовании ЛНА для управления страной.

Ранее Хафтар призвал граждан отвергнуть соглашение 2015 года, которое позволило сформировать Правительство национального согласия.