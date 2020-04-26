Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:58

Число выявленных заболевших в мире приближается к трем миллионам, из которых почти треть – в США. А умерли на планете от коронавируса больше 200 тысяч человек. На фоне этих невеселых новостей есть и важные позитивные сообщения. Победу над коронавирусом провозгласила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Здесь случаи выявления заражения идут на единицы, в воскресенье обнаружили лишь одного больного. За все время эпидемии всего было выявлено меньше полутора тысяч случаев, и лишь 19 человек умерли. Безусловно, в таком успехе сыграло роль островное и совсем не близкое расположение страны. Закрыться от внешнего мира оказалось проще, чем другим.

Весьма показательно, что, несмотря на объявленную победу, власти Новой Зеландии совсем не спешат возвращаться к прежнему образу жизни. Премьер провозгласила возобновление работы экономики, но социальная жизнь будет по-прежнему ограничена. Новой Зеландии хватило месяца жесткого карантина, чтобы в основном справиться с коронавирусом. Ограничительные меры были введены 26 марта. С этого срока были закрыты офисы и образовательные учреждения, игровые площадки и пляжи. Была прекращена не только работа ресторанов и баров, но и обслуживание на вынос и доставка на дом. Если бы не быстрые решительные шаги, по словам Ардерн, число заболевших могло бы превышать больше тысячи человек в день, практически столько, сколько их оказалось в результате за месяц. С понедельника новозеландцы ослабят уровень карантина с четвертого до третьего: будет разрешена бизнес-активность, не предполагающая непосредственного контакта с клиентами. По-прежнему будут закрыты школы и въезд в страну. Крупные торговые центры еще не возобновят работу, никакие массовые мероприятия не будут разрешены. Гражданам предписано держаться исключительно своего близкого круга. С таким трудом добытая безопасность может быть легко утрачена. Никто не хочет из-за торопливости нарваться на вторую волну эпидемии. Весьма символичным знаком стала выписка три дня назад последнего пациента с диагнозом Covid-19 из больницы в Ухани, очаге пандемии. При этом он последний не только в городе, но и во всей провинции Хубэй. Всего в Китае осталось чуть больше тысячи больных. Очевидно, для страны с почти полуторамиллиардным населением это почти ничто. А вот Россия пока движется в ином направлении. Только за прошедшие сутки зафиксировано больше шести тысяч заболевших. По количеству выявленных случаев Россия обогнала Китай, но мало кто сомневается, что тестирование сильно отстает от реальной ситуации. Главный удар пришелся по медикам. В Боткинской больнице Москвы с диагнозом Covid-19 лежит 121 медик, коронавирус нашли у пятидесяти врачей Мариинской больницы.