Маргарита Симоньян хочет российской крови актуальный комментарий
Число выявленных заболевших в мире приближается к трем миллионам, из которых почти треть – в США. А умерли на планете от коронавируса больше 200 тысяч человек. На фоне этих невеселых новостей есть и важные позитивные сообщения.
Победу над коронавирусом провозгласила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Здесь случаи выявления заражения идут на единицы, в воскресенье обнаружили лишь одного больного. За все время эпидемии всего было выявлено меньше полутора тысяч случаев, и лишь 19 человек умерли. Безусловно, в таком успехе сыграло роль островное и совсем не близкое расположение страны. Закрыться от внешнего мира оказалось проще, чем другим.
Весьма показательно, что, несмотря на объявленную победу, власти Новой Зеландии совсем не спешат возвращаться к прежнему образу жизни. Премьер провозгласила возобновление работы экономики, но социальная жизнь будет по-прежнему ограничена.
Новой Зеландии хватило месяца жесткого карантина, чтобы в основном справиться с коронавирусом. Ограничительные меры были введены 26 марта. С этого срока были закрыты офисы и образовательные учреждения, игровые площадки и пляжи. Была прекращена не только работа ресторанов и баров, но и обслуживание на вынос и доставка на дом. Если бы не быстрые решительные шаги, по словам Ардерн, число заболевших могло бы превышать больше тысячи человек в день, практически столько, сколько их оказалось в результате за месяц.
С понедельника новозеландцы ослабят уровень карантина с четвертого до третьего: будет разрешена бизнес-активность, не предполагающая непосредственного контакта с клиентами. По-прежнему будут закрыты школы и въезд в страну. Крупные торговые центры еще не возобновят работу, никакие массовые мероприятия не будут разрешены. Гражданам предписано держаться исключительно своего близкого круга. С таким трудом добытая безопасность может быть легко утрачена. Никто не хочет из-за торопливости нарваться на вторую волну эпидемии.
Весьма символичным знаком стала выписка три дня назад последнего пациента с диагнозом Covid-19 из больницы в Ухани, очаге пандемии. При этом он последний не только в городе, но и во всей провинции Хубэй. Всего в Китае осталось чуть больше тысячи больных. Очевидно, для страны с почти полуторамиллиардным населением это почти ничто.
А вот Россия пока движется в ином направлении. Только за прошедшие сутки зафиксировано больше шести тысяч заболевших. По количеству выявленных случаев Россия обогнала Китай, но мало кто сомневается, что тестирование сильно отстает от реальной ситуации. Главный удар пришелся по медикам. В Боткинской больнице Москвы с диагнозом Covid-19 лежит 121 медик, коронавирус нашли у пятидесяти врачей Мариинской больницы.
Другая профессиональная группа риска – священники Российской православной церкви. Среди умерших – курский епископ. Из-за коронавируса закрыли Серафимо-Дивеевский монастырь, у 48 монахинь которого обнаружили инфекцию. В Московской духовной академии заболели 52 человека. Новую волну заболеваний ожидают в начале мая, когда пройдет инкубационный период у всех, кто принимал участие в массовых празднованиях Пасхи, прошедших по всей стране.
На фоне этих неутешительных новостей блеснула государственным умом Маргарита Симоньян, одна из центральных фигур в российской пропагандистской машине, руководитель международного вещания RT, главный редактор информационных агентств «Россия сегодня» и Sputnik.
Она выразила возмущение, почему нужно спрашивать разрешение на забор крови у пациентов. Поскольку плазма из крови вылечившихся может помочь больным, хватит «карамельничать» (слово Симоньян), надо принудительным образом отбирать кровь у тех, кого государство бесплатно тестировало и вылечило. Тем самым российские граждане, которым не повезло подхватить коронавирус, объявлялись бы фактически собственностью государства, которое бы получало беспрепятственный доступ к их телам еще при жизни. Так гитлеровские врачи могли себе позволить всё с заключенными в лагерях смерти, но Маргарита не улавливает, насколько ее гениальная идея резонирует с практиками четвертого рейха.
Пандемия - как чрезвычайное событие глобального масштаба, проверяет людей на человечность. Соответственно, из нелюдей лезет бесчеловечность. При этом на любимый кремлевский праздник 9 Мая будет много пафосных слов о спасении мира от фашизма и особых заслугах России, в том числе на каналах Маргариты Симоньян. К сожалению, в двадцать первом веке по-прежнему легче вылечить вирус, поражающий тело, чем вирус фашизма, поражающий мозг, причем так, что тот не отдает себе в этом отчета.