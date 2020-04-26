Эльдар Алиев, отдел экономики 02:35

Накануне Центробанк Азербайджана выступил с громким заявлением о введении в четырех банках страны временного администрирования. Речь не идет о закрытии банков. Но в скупой информации Центробанка отмечается лишь, что его правление приняло решение о назначении временных администраторов в Atabank, AGBank, NBCBank и Amrahbank. То есть в переводе с канцелярского новояза на экспертный экономический данная формулировка означает, что все полномочия по управлению банками, в том числе полномочия общего собрания акционеров, переходят к временному администратору банков, которого назначит Центробанк.

Пока нет никаких комментариев. Несмотря на ажиотаж в банковской среде и беспокойство среди вкладчиков. Ведь столь жесткие административные меры в период пандемии – словно гром среди ясного неба, свалившийся на поникнутые головы тысяч клиентов азербайджанских банков. Даже для медиаспециалистов в банковской сфере журналистов, пожалуй, такой оборот стал весьма неожиданным. Нет, закрытие, скажем, Atabank можно было считать вопросом решенным, просто уточнялись сроки. Разные недостатки в работе NBCBank и Amrahbank привлекали пристальный интерес СМИ, хотя от первого их и отстраняла длинная социальная дистанция. А как попал в этот список AGBank, и вовсе непонятно – банк твердо ходил в числе середнячков. Центробанк Азербайджана известен своей консервативностью, здесь не любят лишних слов и спешных решений. И у консервативного Эльмана Рустамова, безусловно, имеется обоснованное решение по данному вопросу, подтверждённое тщательными расчетами и сравнениями, которые вскоре, думается, будут доведены до общественности. А чтобы читатель не томился так долго в ожидании возможных причин столь решительного шага Центробанка, постараемся внести ясность в событие с помощью элементарной сравнительной методологии показателей первого и последнего банков в списке Рустамова. Каждый из названных банков действует на рынке примерно три десятка лет, и о каждом из них общественности известно многое. Haqqin.az ранее отмечал, что Atabank с прошлого года перестал выдавать клиентам деньги и полностью приостановил все транзакции. Это было не временное отсутствие ликвидности – задолженность банка исчислялась сотнями миллионов манатов. В начале года главный банкир страны Эльман Рустамов заявил, что судьба банка решится до 4 марта – даты истечения срока полного страхования вкладов. Распространение коронавируса отодвинуло этот вопрос на второй план, а недавно стало известно, что этот срок продлен до 4 декабря.