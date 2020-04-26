И AGBank в черном списке Эльмана Рустамова. Что за весы? наши подробности
Накануне Центробанк Азербайджана выступил с громким заявлением о введении в четырех банках страны временного администрирования. Речь не идет о закрытии банков. Но в скупой информации Центробанка отмечается лишь, что его правление приняло решение о назначении временных администраторов в Atabank, AGBank, NBCBank и Amrahbank. То есть в переводе с канцелярского новояза на экспертный экономический данная формулировка означает, что все полномочия по управлению банками, в том числе полномочия общего собрания акционеров, переходят к временному администратору банков, которого назначит Центробанк.
Пока нет никаких комментариев. Несмотря на ажиотаж в банковской среде и беспокойство среди вкладчиков. Ведь столь жесткие административные меры в период пандемии – словно гром среди ясного неба, свалившийся на поникнутые головы тысяч клиентов азербайджанских банков. Даже для медиаспециалистов в банковской сфере журналистов, пожалуй, такой оборот стал весьма неожиданным. Нет, закрытие, скажем, Atabank можно было считать вопросом решенным, просто уточнялись сроки. Разные недостатки в работе NBCBank и Amrahbank привлекали пристальный интерес СМИ, хотя от первого их и отстраняла длинная социальная дистанция. А как попал в этот список AGBank, и вовсе непонятно – банк твердо ходил в числе середнячков.
Центробанк Азербайджана известен своей консервативностью, здесь не любят лишних слов и спешных решений. И у консервативного Эльмана Рустамова, безусловно, имеется обоснованное решение по данному вопросу, подтверждённое тщательными расчетами и сравнениями, которые вскоре, думается, будут доведены до общественности. А чтобы читатель не томился так долго в ожидании возможных причин столь решительного шага Центробанка, постараемся внести ясность в событие с помощью элементарной сравнительной методологии показателей первого и последнего банков в списке Рустамова.
Каждый из названных банков действует на рынке примерно три десятка лет, и о каждом из них общественности известно многое. Haqqin.az ранее отмечал, что Atabank с прошлого года перестал выдавать клиентам деньги и полностью приостановил все транзакции. Это было не временное отсутствие ликвидности – задолженность банка исчислялась сотнями миллионов манатов. В начале года главный банкир страны Эльман Рустамов заявил, что судьба банка решится до 4 марта – даты истечения срока полного страхования вкладов. Распространение коронавируса отодвинуло этот вопрос на второй план, а недавно стало известно, что этот срок продлен до 4 декабря.
- К тому же Рустамов лишь недавно был вновь утвержден председателем правления Центробанка, - говорит в беседе с haqqin.az известный адвокат и банковский специалист Акрам Гасанов. – В ожидании этого переутверждения он, возможно, не желал принимать жестких и непопулярных решений. А получив карт-бланш, положил конец затянувшейся истории. А чтобы второй раз не возвращаться к таким обсуждениям, включил в этот список и остальные три банка.
В частности, адвокат затрудняется ответить, почему AGBank оказался в одном списке с Atabank. Правда, в последнее время у AGBank тоже возникли проблемы с ликвидностью, но это временные трудности. В отличие от других банков здесь ставка делается на бизнес кредиты, а не легкие потребительские кредиты. Да и в залоговой обеспеченности их особых проблем нет. Но вот судебные волокиты на годы затягивают процесс передачи залога в собственность банка. Обычно в такой ситуации Центробанк, как кредитор последней инстанции, выдает кредит банку для решения проблемы ликвидости. И почему в данном случае Центробанк решил изменить своим правилам, не разъясняется.
А подумать действительно есть о чем. Да, AGBank в 2019 году сократил активы на 8,4% - до 454,531 млн манатов, кредитный портфель его составил 222,998 млн манатов (спад на 9,2%). Обязательства банка тоже упали на 8,9% - до 404,558 млн манатов, а объем депозитов снизился на 12,1% и составил 208,166 млн манатов (вклады населения составили 146,514 млн манатов - спад на 2,4%). На 4% уменьшился капитал банка - до 49 млн 972,49 тыс. манатов, но уставный капитал остался без изменений на уровне 103,8 млн манатов. При всем этом чистый убыток банка по итогам 2019 года составил 2 млн 122,32 тыс. манатов против прибыли в 5 млн 367,41 тыс. манатов по итогам 2018 года.
Конечно, 2 млн убытка – серьезный недостаток. Но для банков страны эта сумма не считается опасной. И если в случае с Atabank, убыток которого в сотню раз превосходит эту сумму, почему-то никто долго не рисковал принимать оперативных мер, в отношении AGBank принято аналогичное решение – администрирование. К тому же у AGBank имеется залоговая обеспеченность, чего, как уже ранее отмечали, нет у Atabank. И это невольно вызывает вопрос: почему же Центробанк приравнял эти банки? Ведь для этого должны быть достаточно веские причины, которые, думается, вскоре будут озвучены.