Нефть вновь лихорадит

Цены на нефть снова резко упали. Так, американская нефть WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще на 15% - до $11 за баррель, на фоне распродаж фьючерсов крупнейшим ETF (биржевой инвестиционный фонд) и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти, пишет Интерфакс.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро вторника составляет $18,96 за баррель, это на 5,1% ($1,03) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 14,7% ($1,88) - до $10,90 за баррель.

Из-за угрозы переполнения мировых хранилищ нефти цены на североамериканскую нефть WTI могут снова опуститься в отрицательную зону, пишет The Financial Times.

С пятницы 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно, слишком мало".

Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.