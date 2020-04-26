Маршал Хафтар удивил Москву

Москва удивлена заявлениями главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе власти в Ливии, настаивает, что военного решения конфликта нет, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.

Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия (ПНС). Он заявил, что управление страной переходит к армии.

"Это удивительно. Существуют решения саммита в Берлине, главное - это резолюция 2510 СБ ООН, которую надо выполнять прежде всего самим ливийцам при содействии международного сообщества, генсека ООН", - сказал собеседник агентства.

"Мы выступаем за то, чтобы в рамках политического процесса был продолжен инклюзивный межливийский диалог, военного решения конфликта нет", - отметил источник РИА Новости.