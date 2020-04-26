Видео Kontakt Home к открытию магазинов вызвало большой интерес

Магазины одной из крупнейших в стране сетей розничной продажи электроники и техники – Kontakt Home – возобновили свою работу после смягчения введенного для предотвращения распространения коронавируса карантинного режима.

В связи с этим, компания подготовила специальное развлекательное видео для своих покупателей. Позитивный ролик вызвал большой интерес среди интернет-пользователей.

Следует подчеркнуть, что для обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников Kontakt Home провел в магазинах все необходимые дезинфекционные работы против вирусов и бактерий.

Согласно указаниям Оперативного штаба, персонал обслуживает клиентов в специальных масках и перчатках. Витрины магазинов, а также поверхности, с которыми чаще всего контактируют покупатели, регулярно очищаются специальными средствами. Магазины и административные здания компании также обеспечены спиртосодержащими антисептическими растворами.

Покупатели, отправив SMS с указанием кода 2, серии и номера удостоверения личности на номер 8103, могут посетить магазины Kontakt Home и приобрести необходимые им товары.