Телесериал поссорил Таджикистан с Казахстаном

МИД Таджикистана направил ноту внешнеполитическому ведомству Казахстана в связи со сценами из телесериала "Патруль", в которой потребовали провести разбирательство и "дать правовую оценку деятельности" производителей сериала. Об этом сообщает Asia-plus.

Сериал "Патруль" выходит на казахстанском телеканале NTK. Он снят на русском языке и рассказывает о работе полицейских Серика и Берика.

“В одном из эпизодов сериала герои задерживают человека с грязным лицом, который не говорит ни по-русски, ни по-казахски. Его принимают за мигранта из Таджикистана и доставляют в отделение, где просят помыть машину и покрасить коридор. Позже оказывается, что задержанный - посол Таджикистана, который потерял дорогу к посольству”, - пишет Asia-plus.

Власти Таджикистана требуют, чтобы МИД Казахстана провел "скорейшее разбирательство" на предмет того, не разжигает ли эта серия межнациональную рознь и не является ли она клеветнической в отношении Таджикистана.