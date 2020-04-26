В Баку нашли обгоревшее тело мужчины

В 43-й отдел Бинагадинского районного управления полиции и в районную прокуратуру поступило сообщение о том, что в Баку на участке «ДСК йолу» найдено обгоревшее тело мужчины.

Как сообщает Report, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели осмотр тела. Внешний осмотр тела не выявил каких-либо следов насилия на несгоревших частях. На месте происшествия были найдены окурки, бутылки с алкоголем и спички.

В ходе предварительного расследования было установлено, что мужчина занимался сбором железа и бутылок с окружающих территорий.

Устанавливается личность умершего.