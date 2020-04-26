В Армении и Грузии зараженных COVID-19 стало больше

В Грузии за минувшие сутки коронавирус выявили у еще 15 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 511, сообщает правительственный сайт StopCov.

Согласно информации, в режиме карантина находятся 5 тыс. 107 человек, под наблюдением врачей в стационарах - 534. Выздоровели 156 человек, скончались шестеро.

В Армении же число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки увеличилось на 59 и достигло 1867, сообщает армянский национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

По данным центра, за минувшие сутки число летальных случаев увеличилось на один и составляет 30. Выздоровели после коронавируса 866 человек.