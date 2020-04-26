Азербайджанский университет проводит международный форум дистанционного высшего образования

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) с целью участия в глобальных обсуждениях в сфере дистанционного высшего образования и внесения соответствующего вклада в новую модель высшего образования в связи с дистанционным высшим образованием дает старт предусмотренному на ежегодное проведение Международному форуму.

Первый онлайн форум состоится 1 мая в 16:00 часов. Модератор форума - ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов. Форум, объединяющий на одной платформе азербайджанских ученых Германии, Турции, Канады, Англии и США, будет проводиться на азербайджанском языке. Азербайджанские ученые, работающие в ведущих высших учебных заведениях мира, поделятся на форуме своими взглядами в связи с дистанционным обучением.