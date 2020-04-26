Срок пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане, который истекает 1-31 мая, будет продлен на 30-60 дней, говорится в сообщении Государственной миграционной службы.

Согласно информации, обращения иностранцев, зарегистрированных по месту нахождения, срок пребывания которых завершился или завершится с 1 по 31 мая и которые по известным причинам не смогли покинуть страну, считаются принятыми миграционной службой, и время нахождения этих лиц в Азербайджане будет продлено на 30-60 дней.