В Германии ускорился прирост зараженных и умерших от коронавируса

За последние сутки в Германии были выявлены 1144 новых случая заражения коронавирусом, еще 163 человека скончались.

Институт Роберта Коха обращает внимание на тревожную тенденцию роста обоих показателей, — за прошлые сутки сообщалось о 1018 заболевших и 110 умерших.

До сих пор Германии удавалось сдерживать взрывное распространение инфекции. Общее число зараженных превышает 156 тысяч, а жертвами стали более 5,9 тыс. человек.

Отмечается также, что большинство пациентов уже побороли болезни — из больниц выписаны 117 тыс. граждан.