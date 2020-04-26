Десятки миллионов европейцев обратились за государственными компенсациями
Более 30 млн трудоспособных жителей европейских стран обратились за компенсационными выплатами от своих государств на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Financial Times.
Речь идет о пяти странах Европы с крупнейшими экономиками: Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, отмечается в материале. По данным издания, реализация программы предоставления краткосрочных отпусков с целью не допустить разкого роста безработицы, в рамках которой жители запрашивают компенсации, обойдется странами в €100 млрд.