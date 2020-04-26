До сих пор главной функцией центральных банков, помимо регуляторной, оставался контроль над инфляцией: ее сдерживали при нормальном развитии экономики и стимулировали при замедлении роста.

Опрошенные CNBC эксперты предрекли небывалые перемены, которые произойдут с мировой экономикой под влиянием пандемии коронавируса. Главная из них касается смены стратегии центробанков разных стран, пишет «Лента.ру».

По мнению опрошенных изданием экономистов, такой подход обусловлен тем, что обучение и профессиональное становление руководителей ЦБ по всему миру пришлось на 1970-е годы, когда многие страны испытывали на себе последствия глобального топливного кризиса — и вызванного им повышения цен на многие товары и услуги.

При этом зачастую финансовым властям в разных странах не удавалось обеспечивать соответствие целевому уровню инфляции, которые они выбрали, — либо превышая их, либо не дотягивая до них. Теперь же сдерживать инфляцию и соответствовать поставленным ранее задачам станет еще сложнее — из-за массового подорожания в связи с пандемией коронавируса.

В таких условиях ключевым приоритетом может стать уровень безработицы. Для государств этот показатель является более важным по сравнению с инфляцией, уверены экономисты.

При этом некоторые из них отмечают, что нынешняя политика, направленная на таргетирование инфляции, уже во многом решает проблему безработицы: низкие ставки позволяют компаниям брать дешевые кредиты и расширять штат.

Для отдельных регуляторов, среди которых Федеральная резервная система США, переход к новой политике мало что изменит, признают эксперты, но для остальных может означать большие сдвиги.