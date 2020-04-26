Российский министр: «Ждать роста цен на нефть в ближайшее время не стоит»

Из-за затоваривания рынка в ближайшее время ждать восстановления цен на нефть не имеет смысла. Об этом в своей колонке для журнала «Энергетическая политика» написал глава Минэнерго России Александр Новак, сообщает РБК.

«В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++», — написал российский министр.

Новак отметил, что во многом эффективность нового соглашения будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика от кризиса.

«В этой связи мы с оптимизмом смотрим на Китай, который уже постепенно начал наращивать экономическую активность. Надеемся, что в течение нескольких месяцев мы увидим положительные изменения и в экономике других стран», — заметил министр.