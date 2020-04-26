В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 6 411 человек в 83 регионах, 72 пациента скончались, 1110 выписались, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

Общее количество инфицированных по стране достигло 93 558 (прирост за сутки +7,4%), умерли 867 человек, поправились 8 456.

Больше всего новых зараженных в Москве — 3 075, за ней следуют Подмосковье (523) и Санкт-Петербург (198).

Накануне сообщалось о 6198 новых случаях и 50 летальных исходах.