Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел провели еще одну операцию по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом и куплей-продажей наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники Главного управления в Евлахе задержали жителей Агдаша - Турана Мустафаева и Фазиля Магеррамова. При обыске у них и в управляемых ими автомобилях была обнаружена и изъята марихуана весом 1 кг 200 г. Задержанные признались, что хотели провезти наркотики в Баку с целью продажи.

По факту по соответствующим статьям Уголовного Кодекса было возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности задержанных к другим преступлениям.