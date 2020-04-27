Ученые: Безделье рождает дух творчества

Французский нейропсихолог Сильвия Шокрон из Университета Декарта рассказала о благотворном влиянии безделья на мозговую активность и творческий потенциал.

Скука и лень напрасно считаются чем-то пагубным, и это доказывают примеры многих выдающихся людей, многие из которые не были склонны к гиперактивности.

По словам Шокрон, рабочая рутина заполняет мозг автоматическими и зачастую демотивирующими нас действиями.

Скучая во время вынужденного карантинного отдыха, многие люди ощутили прилив творческих сил и свободу полета мысли, а проще говоря, — вдохновение.

Нейропсихолог напомнила о том, что известный физик Исаак Ньютон большую часть времени проводил в уединении в сельской местности. А многие писатели и художники, которым довелось жить в эпоху эпидемий, проводили в «изоляции» свои самые плодотворные дни.