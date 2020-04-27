Azercell поддержал учителей!

Ведущий мобильный оператор страны ООО “Azercell Telekom” принял участие в очередной социально значимой инициативе, проводимой в условиях борьбы с инфекцией коронавируса (COVID-19). Azercell присоединился к призывам Министерства образования и Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана в рамках проекта по расширению возможностей дистанционного образования для школьников общеобразовательных учреждений, проводимого Министерством образования.

Компания привнесла свой вклад в данный проект, активировав интернет пакет в размере 5GB суммой в 10 азн в течении двух месяцев на номерах более 25000 учителей и всего педагогического состава, которые являются абонентами Azercell и уже имеют регистрацию на портале “Virtual Məktəb”. Отметим, что список учителей и педагогического состава, которые получат интернет пакет для дистанционного преподавания, предоставляетcя Министерством образования, согласно регистрации на сайте www.virtual.edu.az.

С техническими условиями подключения и активации подарочного пакета можно ознакомиться на странице https://www.azercell.com/ru/news/show/1094/.

Отметим, что сайт www.virtual.edu.az позволяет пользователям выполнять задания в ходе учебного процесса в онлайн режиме. На данный момент на портале прошли регистрацию более 600000 учеников и 50000 учителей.

ООО “Azercell Telekom” будет и далее продолжать привносить свой вклад в развитие общества, последовательно принимая участие в социально значимых инициативах.