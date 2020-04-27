Зардушт Ализаде: «Россия расправляется с Пашиняном»
Россия постепенно расправляется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом она использует вооруженных подопечных в Карабахе, свое влияние и контроль над армянской армией, а также отсталое мировоззрение армянского народа. Об этом в интервью местным СМИ заявил политолог Зардушт Ализаде.
Политолог отметил, что по своей природе Никол Пашинян не является сторонником войны и дашнакских идей.
«У меня есть знакомый Иванян, который в свое время тесно дружил с Николом Пашиняном. Иванян рассказывает, что раньше Пашинян был сторонником мира и даже со своей супругой поехал на Аландские острова, где изучал местный опыт. Он воочию убедился, что существует способ мирного сосуществования народов. Но затем Пашинян понял, что в Армении не может быть политического будущего у человека, который выступает с миротворческой программой. Он понял, что армянское общество больно, а народ склонен только к враждебности и войне. Пашинян был политиком, претендовавшим на высшую должность в Армении. Поэтому он стал громче всех кричать «Карабах». Чем сильнее он кричал, тем больше людей объединялись вокруг него», - сказал Зардушт Ализаде.
По его словам, Пашиняну удалось прийти к власти громкими заявлениями об «Арцахе» и демократии, но теперь народ требует от него реальных и конкретных дел.
«Молодец, ты пришел к власти. Но теперь ты должен управлять экономикой. Тебе нужно выводить страну из изоляции. А для того, чтобы выйти из изоляции, тебе нужно решить карабахский конфликт», - сказал политолог.
По словам Зардушта Ализаде, Пашинян надеялся нейтрализовать ястребов войны и «карабахский клан», после чего смог бы без опаски начать говорить о мире и уступках, тем самым проверяя настроения общественности.
«Но он увидел, что Россия продолжает контролировать армянскую армию и военных в Карабахе. То что Пашинян не смог освободить власть в Карабахе от сторонников войны, на самом деле является его первым большим поражением. Новый «президент» карабахских сепаратистов Араик Арутюнян связан с российской разведкой, и тандемом Кочарян-Саргсян. Этот человек открыто говорит – «Агдам наш». На самом деле, он будет говорить все, что скажет Россия. Если русские завтра скажут, выводите войска, они как миленькие покинут Ханкенди. Одним словом, Пашинян не смог отобрать у «карабахского клана» контроль над Карабахом», - сказал он.
Зардушт Ализаде добавил, что в любом случае Пашиняну нужно исправить плачевное положение в армянской экономике, а для этого необходимо закончить войну. У Армении нет другого выхода.
«Вот так Россия и расправляется с Пашиняном», - заключил политолог.