Зардушт Ализаде: «Россия расправляется с Пашиняном»

14:33

Россия постепенно расправляется с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом она использует вооруженных подопечных в Карабахе, свое влияние и контроль над армянской армией, а также отсталое мировоззрение армянского народа. Об этом в интервью местным СМИ заявил политолог Зардушт Ализаде. Политолог отметил, что по своей природе Никол Пашинян не является сторонником войны и дашнакских идей.

«У меня есть знакомый Иванян, который в свое время тесно дружил с Николом Пашиняном. Иванян рассказывает, что раньше Пашинян был сторонником мира и даже со своей супругой поехал на Аландские острова, где изучал местный опыт. Он воочию убедился, что существует способ мирного сосуществования народов. Но затем Пашинян понял, что в Армении не может быть политического будущего у человека, который выступает с миротворческой программой. Он понял, что армянское общество больно, а народ склонен только к враждебности и войне. Пашинян был политиком, претендовавшим на высшую должность в Армении. Поэтому он стал громче всех кричать «Карабах». Чем сильнее он кричал, тем больше людей объединялись вокруг него», - сказал Зардушт Ализаде. По его словам, Пашиняну удалось прийти к власти громкими заявлениями об «Арцахе» и демократии, но теперь народ требует от него реальных и конкретных дел. «Молодец, ты пришел к власти. Но теперь ты должен управлять экономикой. Тебе нужно выводить страну из изоляции. А для того, чтобы выйти из изоляции, тебе нужно решить карабахский конфликт», - сказал политолог.