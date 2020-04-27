Bild: Баку проведет «Формулу-1» в сентябре

Накануне босс «Формулы-1» Чейз Кэри объявил, что сезон должен наконец-то начаться 5 июля гонкой в Австрии. При этом он заявил, что остальная часть календаря еще не сформирована, и полное расписание будет опубликовано позже. Немецкому изданию Bild удалось узнать, каким будет календарь сезона, укороченного из-за пандемии коронавируса.

По информации немецкого СМИ, руководство «Формулы-1» решило провести в трех странах по две гонки. Это - Австрия (5 и 12 июля), Великобритания (26 июля и 2 августа) и Венгрия (16 и 23 августа). Тем самым «Формула-1» решает задачу проведения как можно большего количества этапов, отказываясь от гонок в Бельгии, Италии и Голландии.

После Будапешта «Ф-1» должна приехать в Баку.

«В связи с этим Гран-при Азербайджана, вероятно, займет в календаре место Италии в начале сентября, - пишет Bild. – Оттуда «Формула-1» отправится в Азию, а затем поедет в Америку. Сезон завершится в Бахрейне (6 декабря) и Абу-Даби (13 декабря)».

Интересно, что в версии календаря, представленной Bild, после Баку команды отправятся в Сингапур (20 сентября), затем вернутся в наш регион и выступят в Сочи (27 сентября), после чего вновь полетят в Восточную Азию на Гран-при Китая (4 октября).