В Испании смертность от коронавируса продолжает идти на спад

По данным ведомства, за последние сутки скончался 301 человек — на 30 меньше, чем днем ранее. При этом месячный минимум был установлен два дня назад — 288 умерших.

Испанский Минздрав продолжает фиксировать снижение суточной смертности от коронавируса и числа выявленных случаев заражения.

Общее число жертв достигло 23,8 тысяч, а число зараженных — 210,7 тыс. Почти половина пациентов уже поборола болезнь — 102,5 тысячи были выписаны из больниц.

Суточный прирост новых заболевших вновь оказался ниже числа выздоравливающих (1308 против 1673 случаев), что позволяет властям уверенно говорить о преодолении пика и готовиться к постепенному снятию карантина.