«Похороны Ким Чен Ына» - взрывоопасная видеозапись в Северной Корее

Мы уже не раз писали о сплетнях и слухах вокруг 36-летнего диктатора, и опровержениях со стороны Северной Кореи. Тем не менее пока рано говорить о неактуальности новых сообщений о его здоровье.

Состояние здоровья и все, что связано с жизнью северокорейского лидера Ким Чен Ына, в последние дни вызывает неподдельный интерес медиа в мире.

Только что стало известно, что в Северной Корее, на границе с Китаем, стала распространяться запись, информирующая о смерти Ким Чен Ына, о чем сообщил сервис Daily NK.

По данным этого источника, сейчас власти Северной Кореи проводят расследование, каким образом взрывоопасная запись попала в страну.

Запись стилизована под формат северокорейского телевидения. Пятиминутная запись содержит информацию, что «любимый вождь и верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын умер 25 апреля, а его наследником будет сестра Ким Йо Чжон».

Запись содержит также кадры «похорон Ким Чен Ына» и фотографию несуществующей статьи газеты The People’s Korea. По данным Daily NK запись очень быстро распространилась в Северной Корее. Власти этой страны срочно пытаются идентифицировать источник записи, опасаясь, что она может стать появлением «общественной проблемы».

Daily NK – сервис, который основали в основном беженцы из КНДР, и находится в Южной Корее, ранее сообщал (мы писали об этом), что 12 апреля Ким Чен Ын перенес приступ, приведший к операции на сердце. Однако в медиа появились новые слухи, что он в действительности не переносил операции, или что состояние его здоровья весьма серьезно.

Вчера сплетни о смерти северокорейского диктатора опроверг советник президента Южной Кореи Мун Чжо-ин, который в интервью CNN заявил, что «Ким жив и чувствует себя хорошо».